Walter-Borjans: Karneval geht nicht mit 1,50-Abstand

Berlin/Köln (dpa/lnw) - In der Debatte um Karneval zu Corona-Zeiten hat sich auch SPD-Chef Norbert Walter-Borjans skeptisch geäußert. «Das, was Karneval ausmacht, gerade in den Zentren des Karnevals, das wird nicht gehen», sagte der Rheinländer am Mittwoch im ntv-«Frühstart». Er sei «tief traurig, wenn er nicht in der üblichen Form ablaufen kann». Walter-Borjans betonte aber: «Karneval, so wie er ist, geht nicht mit 1,50-Abstand und Schutzmaske.» Auch Veranstaltungen, wie man sie kenne, würden so nicht gehen. Am Ende sei das gar nicht kontrollierbar. Deswegen müsse man neue Formen finden.

Von dpa