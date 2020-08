Vier Schulen in Quarantäne seit Schuljahresbeginn

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen sind kurz nach Beginn des Schuljahres vergangene Woche vier Schulen vollständig und weitere 31 teilweise wegen Corona-Infektionen geschlossen worden. Innerhalb der ersten drei Tage im neuen Schuljahr kamen rund 350 Lehrkräfte und gut 5900 Schüler in Quarantäne, hieß es am Mittwoch aus dem Schulministerium. Trotzdem konnten rund 99 Prozent der nordrhein-westfälischen Schulen vor Ort unterrichten. Für die Erhebung (Stichtag 14.08.) wurden knapp 4020 von 4860 öffentlichen Schulen befragt.