BVB leiht brasilianisches Talent Reinier von Real Madrid aus

Dortmund (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund setzt seinen Jugend-Kurs fort und hat sich für zwei Jahre die Dienste des brasilianischen Talents Reinier von Real Madrid gesichert. Wie der BVB am Mittwoch mitteilte kommt der 18-Jährige bis zum 30. Juni 2022 auf Leihbasis vom spanischen Meister. «Wir haben den Jungen schon seit mehr als zwei Jahren beobachtet, er verfügt neben großen technischen Fähigkeiten auch über eine gute körperliche Robustheit. Wir werden ihm nach langer Wettkampfpause die nötige Zeit geben, um sich an den deutschen Profifußball zu gewöhnen, dann wird er eine zusätzliche Option in der Offensive sein», sagte Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc.

Von dpa