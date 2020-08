Linienbus in Schlangenlinien unterwegs: Drogenverdacht

Lippe (dpa/lnw) - Ein berauschter Busfahrer soll sein mit mehreren Fahrgästen besetztes Gefährt in Schlangenlinien durch Detmold gesteuert haben. Alarmierte Polizisten hielten den Bus an und kontrollierten den Fahrer, wie die Polizei am Mittwoch erklärte. Der Mann habe am Dienstagnachmittag «unbeteiligt» gewirkt und einem Drogenvortest eingewilligt, der positiv ausgefallen sei. Wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss wurden ihm Blutproben entnommen. Die Beamten stellten zudem den Führerschein des Fahrers sicher. Während der gefährlichen Fahrt am Stadtrand sollen sechs Passagiere in dem Bus gesessen haben, sagte eine Polizeisprecherin.

Von dpa