NRW startet Verfahren für Rückzahlung von Corona-Hilfen neu

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach einer Reihe von Nachbesserungen im Berechnungsverfahren will die nordrhein-westfälische Landesregierung noch vor den Herbstferien die Abfragen an die Empfänger von Corona-Soforthilfen wieder aufnehmen. Doch sollen die Betroffenen Zeit bis Ende März bekommen, um zu viel gezahlte Hilfen zurückzuzahlen, wie der nordrhein-westfälische Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Mittwoch mitteilte.

Von dpa