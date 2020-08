Missbrauch: Bekannter spricht von gemeinsamen Taten

Köln (dpa/lnw) - Im Prozess um den Missbrauchsfall Bergisch Gladbach am Kölner Landgericht hat ein mutmaßlicher Bekannter des Angeklagten von gemeinsamen Taten berichtet. Der 27 Jahre alte Mann schilderte am Mittwoch, dass er den 43-Jährigen im November 2018 in einer internationalen pädophilen Chat-Gruppe mit «vielen Tausend Teilnehmern» kennengelernt habe. Dort seien sowohl Bilder als auch Zugänge zu kinderpornografischen Inhalten ausgetauscht worden. Zudem habe man sich über persönliche Erfahrungen mit Kindesmissbrauch unterhalten.

Von dpa