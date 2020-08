Autofahrerin fährt sich auf Bahnsteig fest: Zug erfasst Heck

Dortmund (dpa/lnw) - Angeblich vom Navi fehlgeleitet hat sich eine Autofahrerin auf einem Bahnsteig in Dortmund so festgefahren, dass ihr Pkw von einem herannahenden Regionalzug erfasst wurde. Auto und Lok seien beschädigt worden, die Strecke blieb für eine gute Stunde gesperrt, teilte die Bundespolizei mit. Die Autofahrerin sowie die elf Reisenden in der betroffenen Regionalbahn blieben unverletzt.

Von dpa