Jährlich 300 Hebammen-Studienplätze in NRW geplant

Der NRW-Landesverband der Hebammen hatte vor einem halben Jahr den Aufbau von Studienmöglichkeiten für angehende Hebammen im bevölkerungsreichsten Bundesland als viel zu schleppend kritisiert. Er sprach von einem Versorgungsengpass in der Geburtshilfe. Im Herbst 2019 war eine Reform der Ausbildung bundesweit beschlossen worden. Zum Jahresanfang gab es in NRW nur an der Hochschule für Gesundheit in Bochum die Möglichkeit, einen berufsqualifizierenden Bachelor in Hebammenkunde zu erwerben. Nach Ministeriumsangaben im Februar haben die Hochschulen in Aachen, Krefeld, Bonn, Köln und Bielefeld Interesse bekundet. In Düsseldorf stehe ein Studiengang in den Startlöchern, hieß es damals.

Die Grünen kritisierten den jüngsten Beschluss. Bachelorstudiengänge allein reichten nicht aus, um dem Hebammenmangel entgegenzuwirken. Sachverständige hätten bereits im Vorfeld deutlich gefordert, «dass es Masterstudiengänge und Promotionsmöglichkeiten in NRW braucht, um ausreichend Lehrende für die Hebammenkunde zu erhalten.»