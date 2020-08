BVB-Neuzugang Meunier im Testspiel leicht verletzt

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmunds Neuzugang Thomas Meunier hat sich im Testspiel am vergangenen Sonntag gegen Austria Wien in Altach leicht verletzt. Wie der BVB am Mittwoch mitteilte, erlitt der 28 Jahre alte Belgier beim 11:2 einen Faserriss «und wird in den kommenden Tagen pausieren müssen». Am Mittwoch habe er ein individuelles Reha-Training absolviert. Meunier war vom französischen Meister Paris Saint-Germain nach Dortmund gewechselt.

Von dpa