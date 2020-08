Wuppertal (dpa/lnw) - Der Prozess um die Ermordung des Wuppertaler Unternehmerpaares Springmann wird an diesem Donnerstag (10.00 Uhr) neu aufgerollt. Der Bundesgerichtshof hatte den Freispruch für einen mitangeklagten 47-Jährigen aufgehoben und das Verfahren zur Neuauflage an das Düsseldorfer Landgericht verwiesen.

Der Mann war ein Geschäftspartner des wegen Mordes rechtskräftig verurteilten Enkels der Senioren. Der Enkel verbüßt bereits eine lebenslange Haftstrafe. Er war mit seiner Revision vor dem BGH gescheitert (Az. 3 StR 288/19).

Christa (88) und Enno Springmann (91) waren am 19. März 2017 in ihrer Villa getötet worden. Nach Überzeugung des Wuppertaler Landgerichts tötete der Enkel seine Großeltern aus Habgier. Der 47-Jährige soll zur Tatzeit ebenfalls in der Villa der Springmanns gewesen sein. Die Springmanns waren in Wuppertal angesehene Förderer der Kunst.