Klage von Kohls Witwe stellt BGH vor schwierige Fragen

Zur Vorbereitung seiner Memoiren hatte sich Kohl 2001 und 2002 an mehr als 100 Tagen in seinem Haus in Ludwigshafen-Oggersheim mit Schwan getroffen. Der Journalist zeichnete Hunderte Stunden Gespräch auf. Noch zu Lebzeiten hatte Kohl die Herausgabe dieser Kassetten erstritten. Nun will seine Witwe auch an Kopien, Abschriften und andere Unterlagen kommen. Die schwierige Frage ist allerdings, ob Ansprüche schon verjährt sind. Das Urteil soll bis spätestens Mitte September verkündet werden, der Termin stand zunächst nicht fest.