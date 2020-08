Die meisten I-Dötzchen in NRW hatten Einschulungsfeiern

Düsseldorf (dpa/lnw) - Trotz Maskenpflicht und Corona-Beschränkungen sind die meisten der rund 162 000 Erstklässler in Nordrhein-Westfalen dieses Jahr an ihrem ersten Schultag gebührend gefeiert worden. Nach einer Abfrage des Schulministeriums gab es vergangene Woche an rund 94 Prozent von 2275 befragten Grundschulen eine Einschulungsfeier oder ein Begrüßungsfest. An 132 Grundschulen habe wegen der Corona-Pandemie keine Feier stattgefunden, hieß es am Donnerstag aus dem Ministerium. An der Umfrage hatten sich etwa 84 Prozent der mehr als 2780 Grundschulen beteiligt.

Von dpa