Bei Streit am Auto: Fahrer beschleunigt und reißt Frau mit

Neuss (dpa/lnw) - Bei einem Streit an einem Auto in Neuss soll der Fahrer stark beschleunigt und so eine Fußgängerin mit der offenen Wagentür mitgerissen haben. Die Frau sei schwer verletzt worden, erklärte die Polizei am Donnerstag. Eine weitere Frau, die sich dem Auto entgegenstellen wollte, habe sich anschließend nur mit einem Sprung zur Seite vor dem herannahenden Wagen retten können. Der Fahrer flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit.

Von dpa