Umstrittener Polizeieinsatz: Neue entlastende Videoaufnahmen

Bereits 15 Minuten nach seiner Abholung am Samstagabend durch einen Erziehungsberechtigten sei der 15-Jährige erneut in einer Menschengruppe in der Altstadt gesehen worden, so Reul. Einen Tag später - also am Sonntag - sei der Jugendliche erneut der Polizei aufgefallen, als er sich bei einem Streit unter mehreren Jugendlichen mit nacktem Oberkörper zu erkennen gegeben habe. Er habe dabei keine äußerlich erkennbaren Verletzungen aufgewiesen, sich dennoch danach in ein Krankenhaus begeben. Der Jugendliche sei in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Gewalttaten aufgefallen.