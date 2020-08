Vor Europa-League-Finale: Trainer Conte weicht Fragen aus

Köln (dpa) - Trainer Antonio Conte von Inter Mailand ist am Tag vor dem Europa-League-Finale gegen den FC Sevilla Fragen zu seiner Zukunft ausgewichen. «Ich habe in meiner Karriere gelernt, immer nur im Hier und Jetzt zu leben. Ich bereite mich im Moment auf ein wichtiges Spiel vor», sagte der Coach am Donnerstag auf die Frage, ob er daran gedacht habe, dass die Partie am Freitag in Köln (21 Uhr/RTL und DAZN) seine letzte als Inter-Trainer sein könnte.

Von dpa