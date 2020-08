Zunächst sei vor allem logistische Unterstützung gefragt gewesen, etwa die Verteilung zentral beschaffter Schutzkleidung für die Bundesbehörden, darunter die Bundespolizei. Außerdem bauten die fast ausschließlich ehrenamtlichen Helfer mobile Teststationen und Behelfskrankenhäuser mit auf.

«Das besondere bei dem Pandemie-Einsatz ist, dass er uns ja auch alle persönlich betrifft», so Friedsam. «Normalerweise fährt man zu einem Einsatz hin - und wenn man später wieder nach Hause fährt, ist der Einsatz beendet.» Das sei bei Corona anders. «Da sind unsere Helfer natürlich auch in Sorge um sich selbst und ihre Familien.» Das THW feiert am Samstag (22. August) sein 70-jähriges Bestehen.