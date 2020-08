Schalke reist mit 28 Spielern ins Trainingslager nach Tirol

Weil das gewohnte Hotel Schloss Mittersill im Salzburger Land zum wegen Corona verschobenen Termin von einer Hochzeitsgesellschaft belegt war, schuften und schwitzen die Bundesliga-Profis nun acht Tage lang in Tirol unweit des bekannten Wintersport-Hotspots Sölden.

Neben der konditionellen und athletischen Arbeit will Wagner auch viele spieltaktische Übungseinheiten einlegen. Da die Winterpause wegen Corona und den damit verbundenen Verschiebungen fast komplett wegfällt und damit auch die Chance, in einem Januar-Trainingslager spezifisch zu arbeiten, ergeben sich in diesem Jahr Besonderheiten.

«Wir haben in dieser Saison nur eine Vorbereitung, weil die Winterpause entfällt. Folglich müssen wir die Zeit jetzt nutzen, um die Grundlage für knapp zehn Monate zu legen», sagte David Wagner vor dem Aufbruch nach Österreich. «Deshalb werden wir auch in Längenfeld einen der Schwerpunkte im athletischen Bereich setzen. Abgerundet wird das Programm von den Testspielen.»

Zur Reisegruppe gehören auch die Rekonvaleszenten Salif Sané und Omar Mascarell, die nach Verletzungen näher an das Team heranrücken sollen. So hat Wagner seinen kompletten Kader beisammen, der sich bis zum Transferschluss Anfang Oktober aber noch verändern dürfte.

Bis zu drei Testspiele seien geplant, teilte Schalke am Freitag mit. Am Montag (18.00 Uhr/YouTube) trifft S04 im Stadion Kematen auf Zweitliga-Aufsteiger Würzburger Kickers. Vier Tage später soll ein Doppeltest folgen. Gegner und Zeiten will Schalke noch bekanntgeben.