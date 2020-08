Schalke eröffnet nun doch die BL-Saison beim FC Bayern

Die Münchner empfangen demnach zur Eröffnung der 58. Bundesliga-Saison am Freitag, den 18. September (20.30 Uhr), die Königsblauen und nicht erst zum Abschluss des Spieltages am 21. September. Der Deutsche Meister eröffnet seit 2002 die neue Bundesliga-Spielzeit.

Zuvor war wegen des Weiterkommens der Münchner in der Königsklasse geplant gewesen, dass die neue Spielzeit mit der Partie Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach beginnt. Dieses Topspiel findet nun am 19. September (18.30 Uhr) statt. Der Hinrunden-Kracher zwischen dem BVB und den Bayern steigt am 7. November (18.30 Uhr).

Dies geht aus den zeitgenauen Ansetzungen für die ersten acht Spieltage der Bundesliga und 2. Bundesliga hervor. Die nächsten Terminierungen gibt es voraussichtlich zwischen dem 5. und 9. Oktober.