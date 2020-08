Plastikmüll brennt bei Entsorgungsbetrieb: Ein Verletzter

Gummersbach (dpa/lnw) - Bei einem Brand mit einer riesigen Rauchwolke in einem Entsorgungsbetrieb im Oberbergischen Kreis ist ein Feuerwehrmann leicht durch Rauchgase verletzt worden. In dem Betrieb in Gummersbach war am Freitagabend ein Müllberg mit Plastik, Schreddergut und Hausabfall in Flammen aufgegangen. 200 Feuerwehrleute waren bis zum Samstagmorgen im Einsatz, um den Brand zu löschen. «Das war ein immenses Feuer», sagte der Einsatzleiter.

Von dpa