Erste Testspiel-Niederlage für den BVB: 1:3 gegen Rotterdam

Duisburg (dpa) - Viertes Testspiel, erste Niederlage - Borussia Dortmund musste den ersten Dämpfer in der Vorbereitung auf die neue Saison hinnehmen. Bei einem Turnier in Duisburg unterlag das Team von Trainer Lucien Favre am Samstag dem niederländischen Erstligisten Feyenoord Rotterdam mit 1:3 (0:2). Nicolai Jörgensen (17. Minute/33.) und Eric Botteghin (24.) besiegelten die verdiente Niederlage der müden Dortmunder. Der Anschlusstreffer von Axel Witsel (52.) kam zu spät. Zudem verschoss Erling Haaland in der Schlussminute einen Foulelfmeter.

Von dpa