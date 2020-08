Düsseldorf besiegt Bochum im Test mit 1:0

Düsseldorf (dpa/lnw) - Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf hat auch sein zweites Testspiel der Sommervorbereitung gewonnen. Das Team von Fußball-Lehrer Uwe Rösler setzte sich am Samstag im heimischen Stadion gegen den künftigen Ligakonkurrenten VfL Bochum mit 1:0 (1:0) durch. Für den Siegtreffer sorgte Jakub Piotrowski (43.). Neben dem polnischen Profi kamen mit Kevin Danso und Florian Hartherz zwei weitere Neuzugänge zum Einsatz. Die Fortuna reist am Montag zum Trainingslager in die Niederlande. Das nächste Testspiel steht am kommenden Freitag bei Vitesse Arnheim an.

