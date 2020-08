Test im Trainingslager: Köln besiegt Union Berlin mit 2:1

Friedrichshafen (dpa) - Der 1. FC Köln hat ein Testspiel zweier Fußball-Bundesligisten mit 2:1 (2:0) gegen den 1. FC Union Berlin gewonnen. Noah Katterbach (11.) per Fernschuss und Torjäger Jhon Cordoba (12.) nach einem Fehler von Union-Torhüter Andreas Luthe hatten den FC in Friedrichshafen am Bodensee mit einem Doppelschlag mit 2:0 in Führung gebracht. Der aus Schalke verpflichtete Cedric Teuchert verkürzte für Union per Foulelfmeter (52.), vergab danach aber zwei weitere Großchancen.

Von dpa