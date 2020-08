Kamen (dpa) - Der RSV Meinerzhagen ist als Westfalen-Pokalsieger in die Hauptrunde des DFB-Pokals eingezogen. Der Fußball-Oberligist gewann am Samstag in Kamen das FLVW-Finale gegen den Ligakonkurrenten SV Schermbeck mit 2:0 (1:0). Für den am Ende glücklichen Sieg im dem aufgrund der anhaltenden Corona-Krise leeren Stadion sorgten Nik Kunkel (45.+1/Foulelfmeter) und Musa Sesay (90.+4).

Von dpa