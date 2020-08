NRW-SPD will Kosten von Laschets Reisen erfahren

Düsseldorf/Kiel (dpa) - Der für Montag angesetzte Besuch von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) in Schleswig-Holstein ruft die Opposition auf den Plan. Die SPD-Fraktion in NRW will in einer Kleinen Anfrage im Landtag unter anderem wissen, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesregierung Laschet auf seiner Reise begleiten - beziehungsweise zuletzt nach Sachsen-Anhalt begleitet haben. Außerdem interessiert die SPD, welche Kosten den Steuerzahlern durch die beiden Reisen entstanden sind.

Von dpa