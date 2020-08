Vierjähriger will rollendes Auto stoppen: Leicht verletzt

Detmold (dpa/lnw) - Ein vierjähriger Junge aus Detmold hat sich beim Versuch, das wegrollende Auto seiner Mutter zu stoppen, leicht verletzt. Der auf einer Hofeinfahrt geparkte Wagen habe sich plötzlich in Bewegung und sei in Richtung Straße gerollt, berichtete die Polizei am Sonntag. Der Junge kletterte den Angaben zufolge aus dem Fahrzeug und versuchte, es noch anzuhalten. Dabei fiel er hin. Der Wagen rollte weiter und kam auf der Straße zum Stehen. Ein Rettungswagen brachte den Jungen nach dem Unfall am Freitagabend in ein Krankenhaus.

Von dpa