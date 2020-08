«Werden auf einen Nenner kommen»: Stindl will bleiben

Mönchengladbach (dpa) - Kapitän Lars Stindl (31) will nach Auslaufen seines Vertrages im kommenden Sommer beim Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach bleiben. «Natürlich werden wir uns demnächst sicherlich mal zusammensetzen und darüber sprechen, was ich mir vorstelle und was der Verein sich vorstellt. Ich glaube schon, dass wir da auf einen gemeinsamen Nenner kommen werden», sagte der elfmalige Nationalspieler zu «GladbachLIVE».