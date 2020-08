Flughafen: Springmesser in Form von Schusswaffen dabei

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Zoll am Düsseldorfer Flughafen hat einen Mann erwischt, der zwei Springmesser in Form von Schusswaffen im Gepäck hatte. Die Messer hatten integrierte Taschenlampen und gewehrähnliche Griffe, wie der Zoll am Montag berichtete. Der 42-jährige Deutsche war am vergangenen Mittwoch aus Bulgarien eingereist. In seinem Gepäck fanden die Zöllner die beiden Messer, deren Klingen neun und elf Zentimeter lang waren. Sie seien sichergestellt worden. Zudem wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Es bestehe der Verdacht einer verbotenen Einfuhr von Gegenständen in Verbindung mit einem Verstoß gegen das Waffengesetz.

Von dpa