NRW.Bank hilft Frauenhäusern und Altenheimen mit Krediten

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die landeseigene NRW.Bank unterstützt in der Corona-Krise jetzt auch gemeinnützige Einrichtungen wie Pflegeheime oder Frauenhäuser. Die Förderbank biete ab sofort Darlehen mit einem maximalen Zinssatz von 1,5 Prozent an, teilte sie am Montag mit. Das Angebot richte sich an Stiftungen, Vereine und Verbände unabhängig von Rechtsform, Größe oder Träger. Die Hausbanken der Einrichtungen erhielten durch Bund und Land eine Haftungsfreistellung von 100 Prozent. Der maximale Kreditbetrag betrage 800 000 Euro bei Laufzeiten von bis zu zehn Jahren. Das Programm ist zunächst bis zum 31. Dezember 2020 befristet.

Von dpa