Düsseldorf (dpa/lnw) - Christine Frücht (52) wird neue Krefelder Polizeipräsidentin. Das hat das Landeskabinett auf Vorschlag von NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) beschlossen. Sie sei eine «echte Teamplayerin», so Reul am Montag in Düsseldorf.

Von dpa