Unbekannte setzen Hündin ohne Pfoten aus

Kamp-Lintfort/Moers (dpa/lnw) - Unbekannte haben in Moers am Montag eine junge Hündin ohne Pfoten ausgesetzt und damit eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. «Das Telefon steht hier nicht mehr still, und wir kriegen zahlreiche E-Mails», sagte Vivien Schmidt vom Tierheim in Kamp-Lintfort. «Alle wollen die Kleine adoptieren.» Die etwa zwei bis drei Jahre alte Shiba-Inu-Hündin war am frühen Montagmorgen in einer Transportbox gefunden worden.

Von dpa