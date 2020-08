Autofahrer rammt Fahrrad und schlägt Radler

Krefeld (dpa/lnw) - Ein Fahrradfahrer ist in Krefeld von einem Autofahrer hinter ihm nach mehrfachem Hupen gerammt und mit einem Baseballschläger attackiert worden. Der Autofahrer habe erst von dem gestürzten 44-Jährigen abgelassen, als seine Beifahrerin ebenfalls aus dem Wagen ausstieg, teilte die Polizei am Montag mit. Rettungskräfte brachten das Opfer in ein Krankenhaus. Am Tatort fanden Beamte ein mazedonisches Kennzeichen, das vom Wagen des Täters bei der Attacke am Freitagabend abgefallen war, wie die Polizei weiter mitteilte. Es soll sich um ein dunkles Fahrzeug gehandelt haben. Der geflüchtete Täter habe akzentfrei Deutsch gesprochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Von dpa