U-Haft: Zwei Frauen und Kind mit Messer schwer verletzt

Kleve (dpa/lnw) - Nach einer häuslichen Messerattacke mit zwei schwer verletzten Frauen und einem schwer verletzten Kind in Kleve sitzt ein junger Mann in Untersuchungshaft. Ein Richter habe Haftbefehl wegen versuchten Totschlags gegen den 21-jährigen polnischen Staatsbürger erlassen und die Untersuchungshaft angeordnet, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit.

Von dpa