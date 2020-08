Stamp zu Kita-Studie: Bund muss Zusatz-Mittel zahlen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Angesichts einer aktuellen Studie über nicht kindgerechte Personalausstattung in der Mehrheit der NRW-Kitas hat Familienminister Joachim Stamp (FDP) seine Amtskollegin im Bund aufgefordert, Wort bei zusätzlichen Kita-Mitteln zu halten. Der Bund müsse «seine ständigen Ankündigungen, die Mittel des Gute-Kita-Gesetzes zu verstetigen, endlich in die Tat umsetzen», erklärte der Minister in Reaktion auf das am Dienstag von der Bertelsmann-Stiftung veröffentlichte «Ländermonitoring Frühkindliche Bildungssysteme» mit. «Frau Giffey hat dies in den Telefonschalten mit den Ländern mehrfach versprochen. Es ist eine Frage der Glaubwürdigkeit von Frau Giffey, dass dies im Kabinett beschlossen wird. Andernfalls hätte uns Frau Giffey getäuscht», so Stamp.

Von dpa