Archivar entdeckt mögliche Dürer-Stiche in Klosterbibliothek

Goch (dpa/lnw) - In einer mittelalterlichen Klosterbibliothek in Goch am Niederrhein sind in Büchern aus dem 15. Jahrhundert zwei Stiche entdeckt worden, die vermutlich von Albrecht Dürer stammen. Beide Abbildungen fänden sich in Büchern des französischen Theologen und Kanzlers der Universität Sorbonne in Paris, Johannes Gerson (1363-1429), und stellten wohl den Autor dar, berichtete der Archivar Laurenz van der Linde am Dienstag. Die Stiche sind Teil der großen Bibliothek des Collegiums Augustinianum Gaesdonck, eines Bischöflichen Internatsgymnasiums. Andere Medien berichteten.

Von dpa