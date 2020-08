Autoversicherungen: Wenige Schäden in Münster

Berlin/Münster (dpa/lnw) - In der Radfahrerstadt Münster können Autobesitzer ihre Fahrzeuge vergleichsweise preiswert versichern. Bei der Neueinteilung der Regionalklassen der Kfz-Haftpflichtversicherung ist die westfälische Stadt in die zweitniedrigste Stufe gerutscht, wie der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Dienstag berichtete. Auch der Kreis Coesfeld gehört zur Haftpflichtklasse 2. Besonders teuer wird es dagegen in Essen und Gelsenkirchen, die beiden Städte sind als einzige NRW-Zulassungsbezirke in der höchsten Regionalkasse 12 eingestuft.

