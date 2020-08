Wie genau es zu dem tragischen Todesfall in der vergangenen Woche kommen konnte, sei noch unklar, das untersuche die Klinik derzeit intensiv. Fest stehe bisher, dass es sich bei dem fälschlicherweise verabreichten Mittel nicht um ein Krebsmedikament gehandelt habe.

Nachdem Nebenwirkungen bei dem Patienten aufgetreten seien, habe man den 26-Jährigen zunächst auf die Intensivstation verlegt, danach in die Neurologische Fachabteilung der Evangelischen Klinik in Bielefeld. Dort sei er am vergangenen Donnerstag verstorben.

Der Geschäftsführer des Klinikums Bielefeld, Michael Ackermann, sagte laut Mitteilung: «Wir sind bestürzt über diesen tragischen Todesfall. Wir trauern mit der Familie des verstorbenen Patienten.» Auch die Bielefelder Polizei untersucht den Vorfall: Man ermittle «zu einem Todesfall in einer Klinik», wie ein Sprecher berichtete. Weitere Angaben könne man zunächst nicht machen. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.