23-Jähriger fahndet nach gestohlenem Auto und findet es

Grefrath/Krefeld (dpa/lnw) - Ein 23-Jähriger hat sich in Krefeld mit Erfolg auf die Jagd nach seinem zuvor gestohlenen Auto begeben. Den Diebstahl in Grefrath im Kreis Viersen hatte der Mann am Sonntag gemeldet, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Am nächsten Tag habe er dann einen Hinweis erhalten, dass Dokumente aus dem Auto in der Nähe eines Krefelder Krankenhauses gefunden worden seien. Wer ihn genau informiert hatte, blieb zunächst unklar.

Von dpa