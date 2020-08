Krankenstand in NRW ging trotz Corona-Pandemie leicht zurück

Düsseldorf (dpa/lnw) - Trotz der Corona-Pandemie ist der Krankenstand in Nordrhein-Westfalen im ersten Halbjahr 2020 leicht zurückgegangen: Er sank im Vorjahresvergleich um 0,1 Prozentpunkte auf 4,2 Prozent, wie die Krankenkasse DAK am Mittwoch in ihrem regelmäßigen Gesundheitsreport mitteilte. Das bedeutet, dass an jedem Tag des ersten Halbjahres von 1000 Arbeitnehmern durchschnittlich 42 krankgeschrieben waren. Die Zahl der Fehltage pro Mitarbeiter blieb nahezu konstant bei 7,6 im Halbjahr. NRW liegt mit dem aktuellen Krankenstand im Bundesdurchschnitt.

Von dpa