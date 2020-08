Jude Bellingham erstmals in Englands U21-Mannschaft berufen

London (dpa) - Nachwuchstalent Jude Bellingham von Borussia Dortmund ist erstmals in das Aufgebot der englischen U21-Nationalmannschaft berufen worden. Trainer Aidy Boothroyd nominierte den 17 Jahre alten BVB-Neuzugang am Mittwoch für die beiden Qualifikationsspiele der U21-Europameisterschaft gegen Kosovo und Österreich im kommenden Monat. Mit der Nominierung für die U21 überspringt Bellingham, der zuvor in der U15, U16 und zuletzt in der U17 spielte, vier Altersklassen im Nachwuchsbereich.

Von dpa