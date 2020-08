Laumann: Keine Drohung mit Kindesentzug bei Verstößen

Laumann sagte, im Fall von Verdacht oder Erkrankung sollten Lösungen gefunden werden, in denen Eltern und Kinder zusammenbleiben sollten. Dem Ministerium seien keine Fälle bekannt, in denen Kinder wegen einer Quarantänemaßnahme aus Familien herausgenommen worden wären. Laut Medienberichten war in mehreren Kreisen in Schreiben an Familien mit Kindesentzug bei Verstößen gegen Auflagen gedroht worden.

Familienminister Joachim Stamp (FDP) ergänzte, die Androhung von Inobhutnahme im Zusammenhang mit Quarantäne führe zu Misstrauen und sei zu unterlassen. Die Familien hätten besonders unter der Corona-Pandemie gelitten. Behörden sollten bei der Umsetzung erforderlicher Maßnahmen sensibel agieren.