In der Rückrunde der Fußball-Bundesliga hatte Schalke 16 Spiele in Serie nicht gewonnen. Nach zwei Testspiel-Pleiten gegen die Drittligisten SC Verl (4:5) und KFC Uerdingen (1:3) in dieser Sommerpause rumort es im Umfeld schon wieder.

Zum Auftakt der neuen Saison hat der Club ein schweres Programm und tritt in den ersten drei Auswärtsspielen beim FC Bayern München, bei RB Leipzig und bei Borussia Dortmund an. «Es ist klar, dass das Augenmerk auf Schalke gerichtet ist, aber nicht nur auf David Wagner, sondern auf uns alle, da ist der Trainer nie allein», sagte Schneider. «Wir wissen schon, dass wir liefern müssen - mit Leistung und Ergebnissen.»

Trotz der katastrophalen Rückrunde und der finanziellen Probleme sei es nicht so, dass der europäische Wettbewerb auf Jahre kein Thema für Schalke ist. «Warum soll man die Wettbewerbe, die man erreichen kann, auf Jahre hinaus aufgeben? Das sehe ich nicht so», sagte Schneider.