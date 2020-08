Bauproduktion in NRW trotz Corona gestiegen

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen ist trotz der Corona-Pandemie in der ersten Hälfte dieses Jahres kräftig gebaut worden. Die Bauproduktion war um 5,2 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte. Im Juni lag sie sogar um 18,3 Prozent über der im Juni 2019. Im öffentlichen Hochbau war der Juni-Anstieg mit 48,3 Prozent am deutlichsten, im Wohnungsbau lag der Zuwachs bei 12,3 Prozent.

Von dpa