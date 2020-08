Wegen Corona: Weihnachtsmarkt am Kölner Dom fällt aus

Köln (dpa/lnw) - Der berühmte Weihnachtsmarkt am Kölner Dom fällt wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr aus. «Wir haben den Markt abgesagt und die Mieter mit einem Schreiben darüber informiert», sagte die Geschäftsführerin der Kölner Weihnachtsgesellschaft, Monika Flocke, am Donnerstag auf Anfrage. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.