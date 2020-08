Techniker Krankenkasse vorn im NRW-Mitglieder-Ranking

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Techniker Krankenkasse (TK) ist mit fast zwei Millionen Mitglieder derzeit die mitgliederstärkste Krankenkasse in Nordrhein-Westfalen. Das gehe aus der aktuellen Statistik des Bundesgesundheitsministeriums hervor, teilte die Krankenkasse am Donnerstag in Düsseldorf mit. Auf die TK mit nun 1 998 866 Millionen Mitgliedern folgen die AOK Rheinland/Hamburg mit 1,93 Millionen Mitgliedern, die Barmer mit 1,76 Millionen und die AOK Nord-West mit 1,65 Millionen Mitgliedern. Die amtliche Statistik erfasst jährlich zum Stichtag 1. Juli die Mitgliederzahlen der gesetzlichen Krankenkassen.

Von dpa