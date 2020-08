Frau springt bei Angriff aus Fenster: U-Haft beantragt

Köln (dpa/lnw) - Nachdem eine Frau in Köln nur durch einen Sprung aus dem Fenster bei einem brutalen Angriff im Hausflur flüchten konnte, will die Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den Ehemann erwirken. Der geflüchtete 36-jährige Tatverdächtige hatte sich noch am Mittwochabend in Begleitung eines Anwalts auf einer Wache gestellt, teilten die Ermittler am Donnerstag mit. Die Staatsanwaltschaft beantragte einen Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung.

Von dpa