Angeklagter soll Missbrauch früh geplant haben

Köln (dpa/lnw) - Bereits einen Tag nach der Geburt seiner Tochter könnte der im Fall Bergisch Gladbach angeklagte 43-Jährige den Missbrauch des Mädchens geplant haben. Diese Einschätzung äußerte die Ermittlungsleiterin in dem Fall, die am Donnerstag vor dem Kölner Landgericht als Zeugin auftrat. «Es scheint wahrscheinlich, dass er da schon den Missbrauch der Tochter ins Auge gefasst hat», sagte sie. So habe er bereits einen Tag nach der Geburt des Kindes im April 2017 Familientreffen mit pädosexuellen Chatpartnern angeregt. Ziel sei wohl gewesen, das Mädchen schnell an diese zu gewöhnen.

Von dpa