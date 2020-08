FC Bayern gegen Düren im DFB-Pokal erst im Oktober

Düren (dpa) - Der FC Bayern bestreitet seine Erstrundenpartie im DFB-Pokal gegen den 1. FC Düren erst am 15. Oktober (20.45 Uhr/Sport1 und Sky). Ursprünglich wurde die Partie auf den 11. September angesetzt. Der Deutsche Fußball-Bund gab die Verlegung am Donnerstag bekannt. Wie der FC Bayern mitteilte, hat Düren zudem beantragt, das Heimrecht zu tauschen und das Duell mit dem deutschen Fußball-Rekordmeister in der Allianz Arena auszutragen. Zuvor hatte die «Aachener Zeitung» über die Verlegung berichtet.

Von dpa