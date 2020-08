Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalen bleibt bei einem Bußgeld bis zu 150 Euro für Maskenverweigerer in öffentlichen Bussen und Bahnen. Auch, wenn Bund und Länder sich auf einen Minimalkonsens von 50 Euro Bußgeld geeinigt hätten, bleibe NRW bei seinem strengeren Vorgehen, kündigte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Donnerstag in Düsseldorf an.

Von dpa