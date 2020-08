Laster verliert in scharfer Kurve 200 Bierkisten

Warendorf (dpa/lnw) - Diese Scherben brachten kein Glück: Einem Lkw-Fahrer sind in Ahlen (Kreis Warendorf) in einer scharfen Kurve rund 200 Bierkisten von der Ladefläche gerutscht. Kisten und kaputte Flaschen verteilten sich auf mehreren Metern. Laut Polizei hatte sich am Freitagmorgen vermutlich die Seitenklappe geöffnet. Verletzt wurde niemand. Die Aufräumarbeiten zogen sich über mehrere Stunden.