Feuerwehr befreit drei Schlangen aus Verteilerkasten

Overath (dpa/lnw) - Die Feuerwehr hat in Overath bei Köln drei Schlangen aus einem Verteilerkasten der Telekom befreit. Wie die Rettungskräfte am Freitag berichteten, hatte ein Techniker zunächst eine Schlange im Kasten entdeckt - die vor Schreck ins Innere flüchtete. Als die Feuerwehr das Tier befreien wollte, fand man noch zwei weitere. «Um die Nattern aus dem Kasten befreien zu können, mussten immer wieder Elemente aus dem Verteilerkasten ausgebaut werden», so die Einsatzkräfte. Im Kölner Zoo wurden die Schlangen schließlich als zwei Schlingnattern und eine Ringelnatter identifiziert - beides heimische Arten. Sie wurden in die Freiheit entlassen.

Von dpa